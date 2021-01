Come prepararti a un appuntamento romantico dopo una conoscenza online

Oggi, grazie alla popolarità incredibile raggiunta dai siti di incontri, il primo appuntamento romantico vede coinvolte sempre più spesso persone che si sono conosciute online. A differenza degli appuntamenti tradizionali, quindi, al giorno d’oggi si incontra spesso qualcuno con il quale si è già dialogato molto, ma che si vede dal vivo per la prima volta. Ci sono consigli particolari da considerare per incontri come questi? Flirtsenzalimiti apre l’area per il flirt e propone alcuni suggerimenti che di solito funzionano e aiutano a stupire il tuo partner per ottenere un secondo appuntamento.

Come vestirsi?

In genere, l’outfit da scegliere al primo appuntamento è un vero dilemma: vorremmo presentarci al nostro meglio, scegliendo i nostri abiti più belli, ma la paura di risultare esagerati o inappropriati al contesto si fa sentire. Così, molti per evadere da questo problema scelgono di uscire con i normali abiti che si indossano al lavoro tutti i giorni.

Ma scegliere un outfit speciale non è per nulla un’idea sbagliata, anzi! Un aspetto curato sarà letto probabilmente come un segno di interesse e colpirà il potenziale partner. Il suggerimento è comportarsi con moderazione, ad esempio scegliendo un outfit semplice e combinandolo con un accessorio eccentrico; oppure, scegliere un vestito sofisticato combinandolo con un trucco naturale. In generale, il primo appuntamento dopo una conoscenza online è la prima volta in cui due potenziali partner si vedono dal vivo: è quindi davvero importante scegliere un abbigliamento adatto alle occasioni importanti, un abbigliamento che vi faccia brillare. A patto che l’incontro non si svolga in casa: l’informalità, in questo caso, è d’obbligo.

Cucinare da soli o mangiare fuori?

Si tende a sconsigliare di incontrare in casa propria una persona conosciuta su internet, anche se sentiamo di provare una forte connessione: la sicurezza viene prima di tutto e noi concordiamo assolutamente su questo fatto. Per questo è meglio che il primo appuntamento si svolga fuori casa, davanti un aperitivo o al tavolo di un ristorante. Di certo, cucinare per il proprio potenziale partner allestendo una deliziosa cena casalinga è un’ottima arma per colpirlo e interessarlo, ma potreste mettere da parte questa idea e utilizzarla per il secondo appuntamento. Magari, nel frattempo, osservate il comportamento dell’altra persona nei confronti del cibo: cosa mostra di gradire? Come mangia? Fa commenti particolari sui piatti? Tutti questi indizi saranno preziosi quando dovrete cucinare una cena sorprendente per lui o lei! Se siete maestri indiscussi di una determinata pietanza, parlatene nel corso del primo appuntamento: l’altra persona capirà che, per manifestare il suo interesse nel rivedervi, non dovrà far altro che chiedere un altro appuntamento per assaggiare il vostro piatto forte.

Di cosa parlare al primo appuntamento

Fortunatamente, gli appuntamenti nati online rischiano molto meno degli altri quegli imbarazzantissimi buchi nella conversazione che fanno paura a tutti! Infatti, dopo aver chattato per un certo periodo con il vostro potenziale partner, avrete di sicuro molte cose da dirvi. Se temete di restare senza argomenti vi consigliamo, prima dell’appuntamento, di rileggere le chat passate e di appuntarsi le eventuali domande lasciate sospese, alcuni argomenti sui quali l’altra persona sembrava particolarmente ferrata o incuriosita, o in generale quel che sapete di lei e delle sue passioni. Questo vi darà un incredibile aiuto nel rilanciare la conversazione e stupirete piacevolmente l’altro quando mostrerete di ricordare molto bene tutto ciò che vi siete scritti in precedenza.

Le domande sono un segno di interesse universalmente riconosciuto, quindi non risparmiatevi dal farne, ovviamente cercando di non dare l’impressione di un interrogatorio. Se anche l’altra persona vi propone domande e curiosità, probabilmente l’interesse è reciproco.