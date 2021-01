Caltanissetta. Dusty attiva nuovi recapiti telefonici per prenotare accesso al CCR.

Da lunedì 11 gennaio saranno operativi i nuovi numeri telefonici per interfacciarsi con Dusty.

Allo storico numero verde 800 164722, che rimane operativo e gratuito se composto da rete fissa, Dusty implementa un nuovo numero bianco 095 2938520 utile per chi chiama dal cellulare avvalendosi della rete mobile.

In entrambi i casi, nel momento in cui l’utente si mette in contatto con Dusty, la voce guida chiede la città di interesse desiderata e verrà collegato.

Se l’utente dovesse comporre dal cellulare il numero verde 800 164722, verrà avvertito, attraverso una voce automatica, di contattare Dusty tramite il numero bianco 095 2938520 che sarà dettato, così da agevolare l’utente.

La stessa cosa si verificherà anche se la chiamata dovesse essere stata effettuata dalla linea fissa e fosse stato composto il numero 095 2938520 (abilitato invece, per le chiamate dal cellulare): anche in questo caso, la voce guida scatterà automaticamente per invitare l’utente a comporre il numero verde abilitato per la rete mobile.

In sintesi:

il numero verde 800 164722 va composto se ci si avvale della rete fissa;

il numero bianco 095 2938520 se si sfrutta la rete mobile.

Resta immutato il numero bianco 0934 584709 per le prenotazioni di accesso al CCR di contrada Cammarella; così come restano invariati gli orari e i giorni di operatività: dal lunedì al sabato (domenica non operativo) dalle 9:00 alle 13:00; e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.