Alessandro Pagano (Lega) plaude all’assessore regionale Samonà: “Bene fondi per i teatri nisseni”.

Arriva il plauso del deputato nazionale Alessandro Pagano (Lega) all’assessore regionale Alberto Samonà per i finanziamenti ad alcuni interventi all’interno di teatri della provincia di Caltanissetta.

“639 mila euro per i restauri dei teatri della provincia di Caltanissetta – si legge in una nota – sono un importante riconoscimento e un segnale positivo in tempi non certo facile per le nostre istituzioni culturali, va dato atto all’assessore Samonà non solo del buon lavoro fatto ma anche del tempismo perfetto”. Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega Salvini Premier a Montecitorio, ha poi sottolineato: “Grazie ai fondi ex articolo 38 dello Statuto – spiega Pagano – saranno possibili interventi al teatro Regina Margherita di Caltanissetta, al teatro comunale di Butera, al teatro Lina Caico di Montedoro (nella foto) e al principe De Curtis di Serradifalco. Gli interventi spaziano dalle ristrutturazioni, agli arredi passando per le innovazioni tecnologiche e ci sarà anche un’attenzione particolare all’adeguamento funzionale del teatro del capoluogo”.

Infine, l’on. Pagano ha ribadito: “In questa tempo difficile segnato da incertezza e chiusure prolungate, il contributo regionale per i teatri ed in particolare per quelli nisseni è un importante segno di attenzione e di speranza di cui siamo profondamente grati all’assessore Samonà e al dipartimento beni culturali” conclude il vice capogruppo della Lega.