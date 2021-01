A 103 anni si vaccina ma gli haters lo bersagliano: “Dose sprecata”, ma lui replica: “Non ho paura di loro”.

In Toscana, con i suoi 103 anni, è il più anziano ad aver ricevuto il vaccino anti Covid. Un record che andrebbe salutato come una bella notizia se non fosse stato perché è stato bersagliato da haters che, assurdamente, gli hanno rimproverato di non aver rinunciato al vaccino, considerata la sua avanzata età a favore di gente più giovane.

Protagonista di questa vicenda è Basilio Pompei, per tutti ‘nonno Basilio’, ex macellaio di Pontassieve in provincia di Firenze. Lui è ospite della Rsa Villa San Biagio, struttura covid free di Dicomano, in Mugello, nella quale è stato vaccinato.

Nonno Basilio, per altro, come riporta Ansa, è stato uno dei tanti soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni che seguirono all’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Rinchiuso per due anni in un campo polacco, riuscì a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco. Sulla sua vicenda ha anche scritto il memoir ‘Diari di guerra e di prigionia’ insieme ad alcuni suoi compagni di sventura, e alla sua storia è dedicato anche un documentario dal titolo ‘In mano ai barbari’.

La notizia della sua vaccinazione ha però scatenato l’ira degli ‘haters’, che dal pc hanno scatenato un coro di polemiche e critiche nei confronti dell’anziano, come racconta il ‘Corriere.it’ “Così vecchio – hanno scritto decine di commentatori – ha accettato di fare il vaccino anti-Covid invece di lasciarlo ai giovani”. E ancora: “Facciamo morire i quarantenni e vacciniamo i centenari, doveva cedere la sua dose”. Nonno Basilio tuttavia ha replicato: “Scrivano pure che cosa vogliono, per me non fa differenza, figuriamoci se ho paura”.