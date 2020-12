Sicilia: l’opera dei pupi in onda su “My Festival Player”

L’Opera dei Pupi siciliana in streaming.

My Festival Player ha selezionato 4 spettacoli tra gli 80 (12 compagnie di tutta la Sicilia aderenti alla ‘Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell’opera dei pupi’) programmati dal XLV Festival di Morgana. Il Festival, che fa parte di Atf, l’Associazione Teatri di Figura (socia di Italiafestival), non si ferma, dunque, nonostante le restrizioni per il contenimento della pandemia.

I 4 spettacoli in programma, sugli 80 previsti dal festival, permetteranno al pubblico di assistere a spettacoli con pupi appartenenti a scuole diverse, che si differenziano per la dimensione dei pupi e per le tecniche di manovra.

Gli spettacoli saranno disponibili, gratuitamente on demand su italiafestival.tv fino alla fine del Festival, 13 dicembre 2020.

Questo il programma live streaming su italiafestival.tv: domenica 6 dicembre ore 11 in scena ‘Le farse di Nofriu e Virticchiu’ di e con Girolamo Cuticchio senior, alle ore 19 ‘Rinaldo e Gattamogliere’ con la Compagnia Marionettistica Fratelli Napoli. Martedì 8 dicembre ore 18 in cartellone ‘Rinaldino’ la Compagnia Famiglia Argento, domenica 13 dicembre ore 18 ‘La lancia dorata di Argalia’, protagonista l’Antica compagnia Opera dei pupi Famiglia Puglisi.