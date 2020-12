In Sicilia 1.294 casi Covid in piu’, che fanni salire gli attuali positivi a 39.780: 1.465 ricoverati con sintomi, 221 in terapia intensiva (+1, 15 nella giornata di oggi), 38.094 in isolamento domiciliari.

I deceduti sono 1.650, 34 in piu’ di ieri. Ammontano a 67.862 i casi totali, 26.432 i dimessi guariti 1.211 in piu’), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 10.581.