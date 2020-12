Riesi. Per votare i progetti di Democrazia partecipata vanno chieste al Comune le credenziali. Ecco come si fa.

RIESI. In vista delle ormai prossime votazioni per i progetti della Democrazia partecipata, al Comune ci si sta organizzando per assicurare la votazione dei progetti presentati.

In particolare, dal Comune hanno fatto sapere che, al fine di poter partecipare alla votazione telematica, indetta per i giorni 28 e 29 dicembre 2020, si invitano le persone aventi diritto a richiedere le credenziali di accesso, all’indirizzo email: votafacile@comune.riesi.cl.it o presso la sede del Municipio, allegando copia del documento d’identità, numero di cellulare e indirizzo email personale.

In questo modo le stesse persone potranno ricevere le credenziali di accesso necessarie per esprimere il voto al progetto che si desidera.