Raccolta differenziata, a Caltanissetta multe in leggero calo: solo 4 gli utenti sanzionati

CALTANISSETTA. A Caltanissetta 26 controlli e quasi tutti regolari: sono piccoli segnali di miglioramento quelli che emergono dall’ultimo monitoraggio sulla raccolta differenziata effettuato dalla Polizia municipale in collaborazione con gli operatori Dusty.

Solo 4 gli utenti sanzionati: certamente una buona notizia ma è solo il primo passo verso il superamento di quelle criticità che di fatto impediscono una corretta differenziazione dei rifiuti.

L’ispezione, che si è svolta tra il 29 aprile e il 4 maggio, ha riguardato: Via San Nicolò, Via Paolo Emiliani Giudici, Via Niscemi, Via Quasimodo, Pizza delle Zolfare, Via Concetto Marchese, Via Piave e Viale della Regione.

Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.