Mountain bike, ottima prestazione del sancataldese Lo Monaco del Race Mountain

Salvatore Lo Monaco del Team siciliano Race Mountain, continua il suo percorso nel Ciclocross che lo porterà al Campionato Italiano Assoluto di Lecce, e lo fa in crescendo. Dopo il 34° posto ottenuto domenica scorsa alla 6^ Tappa del Giro d’Italia di Ciclocross disputatasi a Ferentino, in provincia di Frosinone, ieri si è ripetuto, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove si è disputata la prima edizione del Vesuvio Ciclocross, evento organizzato dalla ASD Vesuvio Mountainbike valevole come terza tappa del Circuito Mediterraneo Cross, gara top class nazionale.

Nella batteria regina, 60 minuti, con 80 partenti, tra le varie categorie, Lo Monaco ha chiuso in sesta posizione nella classifica assoluta e seconda posizione nella categoria under 23.

Un circuito molto veloce che non permetteva un attimo di pausa e si era obbligati a “spingere” per tutto il tempo.



A fine gara l’atleta sancataldese visibilmente soddisfatto ha dichiarato: Questa per me è stata la seconda prova nel ciclocross di quest’anno, sicuramente si comincia a prendere tanta dimestichezza sia con il mezzo che con i percorsi. Se pensiamo che fra 20 giorni ci sono i campionati italiani di Lecce oggi è stato sicuramente un’ottimo test, la prestazione è stata veramente rassicurante. Nonostante le difficoltà del momento sono stato bravo ad ottenere i punti necessari per partecipare ai campionati italiani assoluti.