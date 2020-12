Milena, Covid. Sindaco chiede la zona rossa: almeno 1 positivo in ogni famiglia

Con 62 positivi nelle ultime ore, che si aggiungono agli altri 25 dei giorni prima, e centinaia di persone in isolamento domiciliare, Milena (CL) sta per diventare zona rossa.

A chiederlo al governatore Nello Musumeci il sindaco Claudio Cipolla, di concerto con l’Asp di Caltanissetta.

Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro domani.

“La situazione e’ peggiorata nel giro di pochissimi giorni – ha detto il sindaco Cipolla – e i tamponi positivi sono aumentati in maniera esponenziale per cui il provvedimento si rende necessario per scongiurare il peggio.

Non sappiamo da dove sia partito il focolaio e al momento stiamo lavorando con l’Asp per garantire la salute di tutti i cittadini”.

A Milena, comune di quasi 3 mila abitanti, conta gia’ 3 ricoverati in malattie infettive e almeno un positivo in ogni famiglia.