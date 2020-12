Italia, coronavirus: 19.903 nuovi casi e 649 decessi in 24 ore

Ancora una leggera crescita dei contagi in Italia: i nuovi casi di CORONAVIRUS, secondo i dati del Ministero della Salute sono 19.903, a fronte di 196.439 tamponi effettuati, contro i 18.727 delle 24 ore precedenti (su 190.461 tamponi).

Calano i decessi: 649 i morti (ieri erano stati 761), per un totale di 64.036 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.825.775 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 24.063.029 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 684.848 (-5.475), 653.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 28.006 (-496), 3.199 (-66) in terapia intensiva.

I dimessi/guariti sono 1.076.891, con un incremento di 24.728 unita’ nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi e’ il Veneto (5.098), seguita da Lombardia (2.736), Emilia Romagna (1.807), Puglia (1.478), Campania (1.443).