Covid, vaccino. EMA: effetti collaterali lievi e temporanei

Gli effetti indesiderati piu’ comuni del vaccino di Biontech Pfizer includono dolore e gonfiore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbre.

Lo ha spiegato l’Agenzia europea del farmaco (Ema) che ha specificato che i sintomi sono stati generalmente lievi o moderati e sono migliorati entro pochi giorni dalla vaccinazione.

“La nostra valutazione approfondita significa che possiamo garantire con sicurezza ai cittadini dell’Ue la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino e che soddisfa gli standard di qualita’ necessari”, ha affermato la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke.

“Tuttavia, il nostro lavoro non si ferma qui. Continueremo a raccogliere e analizzare i dati sulla sicurezza e l’efficacia di questo vaccino per proteggere le persone che assumono il vaccino nell’Ue”, ha aggiunto.

L’Ema ha spiegato che la sperimentazione ha coinvolto circa 44 mila persone in totale. Meta’ ha ricevuto il vaccino e meta’ ha ricevuto un’iniezione fittizia.

Le persone non sapevano se avevano ricevuto il vaccino o un placebo. L’efficacia e’ stata calcolata in oltre 36 mila persone a partire dai 16 anni di eta’ (comprese le persone di eta’ superiore a 75 anni) che non avevano alcun segno di infezione precedente.

Lo studio ha mostrato una riduzione del 95 per cento del numero di casi di Covid sintomatici nelle persone che hanno ricevuto il vaccino (8 casi su 18.198 hanno avuto sintomi di Covid-19) rispetto alle persone che hanno ricevuto un’iniezione fittizia (162 casi su 18.325 hanno avuto i sintomi del Covid 19).

Cio’ significa che il vaccino ha dimostrato un’efficacia del 95 per cento nella sperimentazione clinica. Lo studio ha anche mostrato un’efficacia di circa il 95 per cento nei partecipanti a rischio di Covid grave, inclusi quelli con asma, malattia polmonare cronica, diabete, ipertensione o indice di massa corporea maggiore o uguale a 30 kg/m2. L’elevata efficacia e’ stata mantenuta per generi, gruppi razziali ed etnici.

Il vaccino di Pfizer e Biontech, denominato Comirnaty, viene somministrato mediante due iniezioni nel braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra.

Gli effetti indesiderati piu’ comuni di Comirnaty sono stati generalmente lievi o moderati e sono migliorati entro pochi giorni dalla vaccinazione. Includevano dolore e gonfiore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbre.

La sicurezza e l’efficacia del vaccino continueranno a essere monitorate poiche’ viene utilizzato negli Stati membri, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e ulteriori studi da parte dell’azienda e delle autorita’ europee. Comirnaty lavora preparando il corpo a difendersi dal Covid-19. Contiene una molecola chiamata Rna messaggero (mRNA) che ha le istruzioni per produrre la proteina spike.

Questa e’ una proteina sulla superficie del virus Sars-CoV-2 di cui il virus ha bisogno per entrare nelle cellule del corpo. Quando una persona riceve il vaccino, alcune delle sue cellule leggeranno le istruzioni dell’mRNA e produrranno temporaneamente la proteina spike.

Il sistema immunitario della persona riconoscera’ quindi questa proteina come estranea e produrra’ anticorpi e attivera’ le cellule T (globuli bianchi) per attaccarla. Se, in seguito, la persona entra in contatto con il virus, il suo sistema immunitario lo riconoscera’ e sara’ pronto a difendere il corpo da esso.

L’mRNA del vaccino non rimane nel corpo ma viene scomposto subito dopo la vaccinazione.