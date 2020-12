Covid, stop ai voli da Gran Bretagna fino al 6 gennaio

L’ordinanza di blocco dei voli dalla Gran Bretagna, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, produce effetti dalla data di adozione, cioe’ oggi, fino al 6 gennaio 2021.

Le persone che ora si trovano in Italia e che si trovano nei quattordici giorni antecedenti ad oggi in soggiorno o hanno transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test tampone molecolare o antigenico.

“Bene la scelta del governo di bloccare i voli da Londra. A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei gia’ in volo”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.