E’ di 34 morti il bilancio odierno delle vittime da coronavirus in Sicilia. I nuovi contagi sono 753, per un totale di 38.647 attuali positivi. I guariti/dimessi sono in aumento di 1.627, secondo quanto riferisce la protezione Civile. I nuovi tamponi sono 7.013. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono in tutto 198.