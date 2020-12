Sono 32 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia, e 1.059 i contagi. il totale degli attuali positivi e’ di 39.969, in decremento di 1.678. I guariti/dimessi sono stati 2.705. I tamponi, 9.526. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono in tuto 197, una in meno di ieri.