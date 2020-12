Sono 1.399 i nuovi casi di coronavirus registrati in SICILIA nelle ultime 24 ore attraverso 10.773 tamponi processati. Il dato e’ contenuto nel report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’, che registra anche un boom di guariti nello stesso arco temporale: 1.259.

Al momento in SICILIA si contano 40.730 positivi, di cui 1.517 ricoverati in regime ordinario e 220 nelle terapie sub intensive e intensive. I morti tra ieri e oggi sono stati 34.