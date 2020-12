Covid, ragazzi e tecnologia: come trascorrere le vacanze di Natale

Intrattenere bambini e ragazzi non è compito facile soprattutto in occasione delle prossime feste natalizie che si dovranno trascorrere in gran parte a casa, viste le restrizioni messe in atto per contrastare la pandemia, con ben poche occasioni di incontrare gli amici.

Tra le diverse attività che è possibile organizzare ce ne sono alcune che oltre a essere divertenti, sono anche utili a imparare nozioni che saranno importanti per la crescita e nella vita, oltre a rappresentare delle occasioni di trascorrere tempo di qualità in compagnia di un genitore.

Eccone quattro. Imparare la gestione del denaro con Revolut Junior :creato per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 17 anni, ha l’obiettivo di promuovere le buone abitudini nella gestione del denaro già in tenera età utilizzando parametri sicuri e grazie alla guida di un adulto.

Gli account possono essere creati solo da un genitore o tutore legale che è già un utente Revolut e offrono gli strumenti necessari per insegnare ai più giovani le capacità nella gestione del denaro di cui avranno bisogno quando diventeranno finanziariamente indipendenti: dalla gestione della paghetta all’impostazione di ricompense per i lavoretti svolti, passando per l’apprendimento del risparmio.

Le componenti del prodotto sono tre: la carta Revolut Junior che bambini e ragazzi utilizzeranno per gli acquisti, la sezione speciale all’interno dell’app Revolut che permette a genitori e tutori di gestire l’account Junior e l’app Revolut Junior, che permette ai ragazzi di controllare il proprio saldo e ricevere gli alert delle transazioni.