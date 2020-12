Covid, Musumeci: “Con vaccino inizia la stagione della speranza. Entro settembre 3 milioni di siciliani vaccinati”

“Comincia oggi la stagione della speranza concreta, perche’ il vaccino e’ l’unico strumento per chiudere questa triste parentesi e tornare a riprenderci il diritto a costruire il nostro futuro senza condizionamenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato nel corso di una diretta Facebook dalla pagina social della Regione, al suo arrivo all’ospedale Civico di Palermo. “La battaglia, pero’, non e’ vinta- ha aggiunto Musumeci- oggi inizia una nuova fase che tutti dobbiamo condividere”. Al Civico sono presenti anche l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Contiamo di vaccinare entro metà settembre oltre 3 milioni e mezzo di siciliani. Sono previste due fasi – spiega – la prima comincerà la prossima settimana e fino a metà aprile e poi dalla fine di aprile fino a metà settembre, se il calendario non dovesse subire intralci o intoppi”. “Prima il personale ospedaliero – dice – poi i vecchi, poi gli anziani, e poi i giovani di una certa età fino a raggiungere i 16 anni, con la speranza che non ci siano diffidenze da parte della gente, perché non abbiamo alternative al vaccino, pur con le riserve che ognuno può alimentare. Ma deve essere una scelta anche sofferta se serve”.