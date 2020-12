Covid, Mantovani: “Vaccino è allenamento sistema immunitario”

“I vaccini sono il migliore allenamento per il nostro sistema immunitario”. Lo ha sottolineato l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, intervistato questa mattina nell’ambito di ‘L’alfabeto del futuro’, tappa del tour virtuale ‘Una rotta per la ripartenza’ a cura di Gedi News Network. “I vaccini – ha affermato Mantovani – sono una cintura di sicurezza per gli individui, per la societa’, e soprattutto per i piu’ deboli. Dobbiamo smantellare alcune credenze, come quella diffusa che la malattia naturale sia un buon esercizio per il sistema immunitario. Ma non c’e’ niente di piu’ sbagliato.

Per esempio il morbillo causa una immunosoppressione che aumenta le infezioni polmonari per due anni dopo la malattia. Il vaccino per il morbillo al contrario da’ protezione anche contro infezioni polmonari che non c’entrano con quella malattia”. “Abbiamo ora davanti a noi – ha aggiunto – l’impegno straordinario di miliardi di persone da vaccinare. Ma se pensiamo solo all’aspetto organizzativo sbagliamo. Serve una grande campagna di condivisione della conoscenza”.

“La scienza – ha rimarcato – a volte fa miracoli, come quello di avere piu’ vaccini per il Covid, avere capito meglio la malattia, e disporre di alcuni approcci terapeutici. La luce in fondo al tunnel c’e’, ma il tunnel e’ ancora da attraversare: se abbassiamo la guardia ora, rischiamo gravi problemi nel prossimo futuro”.