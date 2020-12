Covid, Italia: oggi 18.727 casi e 761 morti, tasso scende a 9,8%

Sono 18.727 i nuovi casi di oggi in Italia, contro i 16.999 di 24 ore fa, ma con 190.416 tamponi, 19mila piu’ di ieri. Ancora in lieve calo il rapporto positivi-tamponi, che passa da 9,9% a 9,8%.

La curva a livello settimanale si conferma in lieve discesa: venerdi’ scorso i nuovi casi erano oltre 24mila. Sempre molto alto il numero dei decessi, 761 oggi (ieri 887), per un totale di 63.387 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo invece i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (ieri -565), 28.562 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 29 unita’ (stesso numero di ieri), e sono 3.265. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi e’ ancora il Veneto (+3.883), che cresce in controtendenza con il rallentamento nazionale. Seguono Lombardia (+2.938), Puglia (+1.813, altra regione in crescita), Piemonte (+1.553), Campania (+1.340) e Lazio (+1.230). I contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 1.808.873. I guariti nelle 24 ore sono 24.169 (ieri 30.099), per un totale di 1.052.163. Ancora in negativo quindi gli attualmente positivi, che calano di 6.204 unita’ (ieri -13.988), e sono 690.323. Di questi, 658.496 sono in isolamento domiciliare, 5.652 meno di ier