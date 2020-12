Coronavirus, epidemia Sydney aumenta. Sconosciuta l’origine

L’epidemia di coronavirus nella periferia nord di Sydney è cresciuta fino a 70 casi, con 30 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, e le autorità affermano che potrebbero non essere mai in grado di risalire alla fonte. Mentre i numeri sono in aumento, la premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, ha dichiarato che non ci sono prove di una massiccia diffusione al di fuori della comunità delle zone settentrionali. Un nuovo elenco di casi, tuttavia, mostra che il virus si è diffuso a Sydney e in altre parti dello stato. Il governo ha imposto un blocco nella zona fino a mercoledì.

Ai residenti sarà consentito lasciare le loro case solo per cinque motivi fondamentali, tra cui assistenza medica, esercizio fisico, raggiungere un negozio di alimentari, lavoro o motivi di cura compassionevole.

L’ufficiale capo della Sanità dello stato Kerry Chant ha affermato che i tracciatori dei contatti devono ancora individuare il paziente zero, ma è in corso un’indagine approfondita.