Cina, i nuovi fenomeni social: studenti si allenano con musiche e danze tradizionali

Migliaia di studenti della citta’ di Dunhuang, nel nord-ovest della Cina, che eseguono i movimenti classici della danza Apsara durante il loro allenamento mattutino, sono diventati l’ultimo fenomeno dei social media cinesi.

La famosa danza ispirata alle pitture murali di Dunhuang, un genere che trae ispirazione dalla figura iconica dell’Apsara volante, e’ in voga nelle scuole medie locali.

“E’ un modo innovativo per diffondere la cultura tradizionale cinese tra gli adolescenti. E’ anche divertente vederli ballare qualcosa di speciale durante gli esercizi mattutini”, ha affermato un utente su Sina Weibo, piattaforma cinese simile a Twitter.

Gli studenti in Cina svolgono ogni giorno esercizi tra una lezione e l’altra per aumentare la loro attivita’ fisica. Di solito, questa routine dura circa mezz’ora.

Negli ultimi anni, le scuole cinesi hanno introdotto nuovi e piu’ popolari elementi negli esercizi mattutini allo scopo di motivare l’interesse degli studenti per lo sport.

Mentre risuona una musica alla moda, gli studenti della Lexiu Township Primary School, nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, danzano eseguendo movimenti dinamici nel cortile della scuola.

“Ogni giorno, organizziamo gli studenti ad eseguire esercizi diversi. Danza moderna, danza di strada e persino danza popolare”, ha dichiarato Tenzin Dorji, preside della scuola, aggiungendo che la ginnastica combina elementi di aerobica, danza e arti marziali con un ritmo chiaro.

Secondo Tenzin Dorji, gli esercizi piu’ dinamici e divertenti aiutano gli studenti nello stesso tempo a irrobustire i loro corpi e a scaricare la pressione.

“Impariamo diversi movimenti e balliamo una musica ritmica popolare. E’ piu’ divertente e anche piu’ impegnativo della ginnastica tradizionale fatta in precedenza”, ha detto Zhao Li, un allievo della scuola.

Deng Yunling, docente associata del College of Physical Education alla Northwest Normal University nella provincia del Gansu, ha dichiarato che i tentativi di innovare gli esercizi scolastici sono necessari in quanto questo puo’ soddisfare meglio le mutevoli esigenze di fitness nelle scuole e serve anche come modo per stimolare l’entusiasmo per la cultura del corpo.

“Questa moda dimostra anche come la pandemia di COVID-19 spinga le scuole e gli studenti a dare maggiore importanza al mantenersi in forma”, ha detto Deng. La professoressa suggerisce che la programmazione della ginnastica dovrebbe considerare studenti di diverse eta’ e forma fisica.