Caltanissetta, viabilità: gara per la messa in sicurezza della SP41

Va in gara il progetto per la messa in sicurezza della strada provinciale 41, nel Nisseno: un ammodernamento che consentira’ a chi proviene dai Comuni del Vallone di bypassare la Sp 16 e la Sp 38 e raggiungere speditamente la zona nord della provincia di Caltanissetta.

Il progetto e’ stato finanziato e messo in gara dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico che fa capo al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: le offerte potranno essere presentate fino all’1 febbraio 2021.

Il percorso sul quale si dovra’ intervenire ha una lunghezza di poco piu’ di undici chilometri, dall’intersezione con la Sp 16 fino alla Sp 38, ed e’ contrassegnato da profonde lesioni e deformazioni del manto stradale e da frane che hanno aggravato le condizioni della carreggiata. Oltre al completo ripristino della pavimentazione, dovranno essere potenziati i sistemi di contenimento del terreno attraverso paratie, gabbionate e muri e inoltre, in diversi punti, sara’ necessario procedere a una regimentazione delle acque piovane.

Se i progettisti confermeranno le previsioni, dovrebbe inoltre essere rettificato anche un tratto di strada lungo 350 metri, con l’eliminazione di due tornanti.