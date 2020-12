Caltanissetta: pioggia torrenziale, tornano gli allagamenti in via Don Minzoni

La pioggia di questa notte ha portato una nuova attrazione turistica per Caltanissetta: il mare davanti il plesso dell’Istituto Comprensivo Don Milani.

Chi si è trovato a dover passare da via Don Minzoni, oltre al fisiologico traffico dovuto all’imminente suono della campanella per i bambini dell’infanzia e primaria, si è trovato davanti un allagamento.

Come si può notare dalla fotografia, inviata da un nostro concittadino, era impossibile passare da una carreggiata e, in aggiunta, lo specchio d’acqua impediva di poter verificare l’effettivo dislivello del manto stradale.

Un disagio che si è protratto per delle ore poiché il fango sul ciglio della strada ha causato l’impantanamento di una vettura che è uscita soltanto grazie all’intervento (a pagamento e a carico del proprietario della vettura) del carro attrezzi.

Esasperati i genitori degli alunni e i residenti della zona che lamentano come la situazione duri da oltre 20 anni. Un arco di tempo che non si può tramutare in “prescrizione”.

“E’ necessario garantire un corretto utilizzo della strada e non è accettabile che, a ogni pioggia, qualche automobilista deve rischiare danni alla propria vettura”.