Caltanissetta, Natale in Rosa: domenica secondo appuntamento con Debora Di Pietra e Miriana Di Pasquale

Dopo l’emozionante performance dell’8 dicembre nella Cattedrale di Caltanissetta torna l’appuntamento molto apprezzato dai Nisseni: Natale in Rosa.

La seconda esibizione si svolgerà il 20 dicembre 2020 alle ore 19 nella chiesa Regina Pacis di Caltanissetta.

A riscaldare i cuori in previsione dell’imminente Natale sarà la voce di Debora Di Pietra e le note di Miriana Di Pasquale.

Con questo appuntamento si allarga il raggio d’azione uscendo dal centro storico e iniziando ad abbracciare il resto della Città. Proprio come avviene negli esseri umani, che, attraverso le arterie, la linfa vitale è trasferita dal cuore verso il resto del corpo, anche Natale in Rosa inizia la sua strada per illuminare e far risuonare tutta Caltanissetta.

All’esterno della chiesa, anche questa volta, un affascinante illuminazione architetturale farà risplendere la facciata principale dell’edificio.

“Natale è Luce. Natale è Gioia. Natale è Amore. Natale è Musica. Natale è in Rosa – hanno commentato, con una concisa sintesi gli organizzatori della kermesse Tiziano La Marca, Marco Tumminelli, Danilo Lapadura e Marco Maira –. “Grazie anche al contributo di alcuni sponsor locali abbiamo avuto la possibilità di regalare alla città 4 eventi gioiosi”.

Non perdere la speranza di una “rinascita” spirituale e materiale e potersi affidare, con fede, a un’Epifania che permetterà di risollevare l’animo. Un intento che è stato fortemente promosso nonostante le restrizioni dalla pandemia da Covid 19 e il blocco totale del mondo dello spettacolo e degli eventi.

Debora Di Pietra è una cantante nota anche oltre i confini locali. Grazie alla sua esperienza in vari gruppi ha esplorato diverse sonorità e ha ottenuto ben due passaggi radiofonici nella trasmissione “Demo” di Radio Uno Rai come voce dei Quinten. Ha calcato palchi di importanti teatri, piazze e aperto concerti di grandi artisti italiani quali Marina Rei e Rita Marcotulli. E’ stata anche la voce solista/corista dell’Orchestra Pop Siciliana.

Miriana Di Pasquale è una giovane ma talentuosa pianista nissena che, dopo gli eccellenti risultati negli studi al Conservatorio, ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, come solista e in formazioni da camera ottenendo sempre lusinghieri risultati nelle prime posizioni. Dal 2016 collabora attivamente con le classi di ottoni del Maestro Gioacchino Giuliano (attualmente I tromba presso il Teatro Massimo Bellini di Catania), con le classi di sassofono del Maestro Frederico Alba, presso L’Istituto Musicale “V. Bellini” dì Caltanissetta e nelle master classes di canto lirico, violino, e musica da camera del soprannominato Istituto.

Per garantire le misure di sicurezza previste dal contenimento da Covid 19 l’accesso alla Chiesa Regina Pacis sarà limitato ma il concerto di musica sacra di Debora Di Pietra e Miriana Di Pasquale sarà trasmesso in diretta nella pagina Facebook di “Natale in Rosa” e “Il Fatto Nisseno”.