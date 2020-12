Caltanissetta. Donati dalla Caritas 80 panettoni all’Ospedale Sant’Elia.

La Caritas di Caltanissetta ha consegnato per questa fine dell’anno, ottanta panettoni artigianali alla direzione dell’ospedale S.Elia che saranno distribuiti a tutti i reparti della struttura.

La Caritas ha deciso di donare i panettoni solidali di Rosso Melograno al personale sanitario che anche in questo periodo di feste è impegnato in prima linea contro l’emergenza sanitaria. I medici, gli infermieri, gli oss e tutti coloro che contribuiscono a tutelare il diritto fondamentale della salute. Per loro un piccolo ringraziamento per il grande sforzo che ogni giorno compiono.

Rosso Melograno è il nuovo emporio locale solidale della Caritas di Caltanissetta che unisce produttori locali siciliani. Con questo gesto la Caritas di Caltanissetta ha voluto unire tutti i produttori locali e la comunità siciliana nel ringraziamento al personale sanitario, provando a rendere un po’ più dolce la fine di questo difficile 2020 e l’inizio di un 2021 pieno di speranza.

Sui social dalla pagina ufficiale di Facebook il direttore della Caritas di Caltanissetta Giuseppe Paruzzo ha ringraziato la comunità nissena per il sostegno arrivato in questo difficile anno, ai tantissimi volontari ma anche per le tante donazioni ricevute, per il sostegno alla campagna solidale di natale e di fine anno “Rosso Melograno, la solidarietà che parla siciliano” per il fondo emergenza COVID-19, tantissimi contributi che serviranno a costruire un 2021 più umano, più solidale e più fraterno.