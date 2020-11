Trovato razzo di tipo militare nella sala d’attesa del reparto di radiologia dell’Ospedale Niguarda.

Un razzo di tipo militare, inerte e primo di innesco, è stato trovato nella sala d’attesa del reparto di radiologia dell’Ospedale Niguarda a Milano.

L’ordigno, innocuo e ricoperto di ruggine, è stato trovato da un infermiere del reparto sotto una sedia della sala d’attesa. La polizia, intervenuta sul posto, ha fatto evacuare il reparto, mentre gli artificieri hanno verificato che il razzo fosse innocuo.

Si tratta – come sostenuto in una nota dell’Ospedale – di un ‘razzo illuminante’ (non deflagrante), inerte perché privo di inneschi. Non vi sono problemi di sicurezza e non risulta nessuna rivendicazione, anche se, per non sottovalutare l’episodio, gli inquirenti stanno comunque procedendo con le indagini.