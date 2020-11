Sicilia, covid: 1.189 nuovi casi, scende il numero dei ricoverati. 43 i morti

Cala la pressione causata dal Covid sugli ospedali siciliani. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’, che registra per l’Isola 1.189 nuovi casi nelle ultime 24 ore individuati grazie a 8.777 tamponi processati, segnala anche un calo degli ospedalizzati. Degli attuali 39.882 positivi in SICILIA, i ricoverati in regime ordinario sono 1.519: venti meno di ieri.

Le terapie sub intensive e intensive ieri contavano 250 posti occupati, oggi sono 247. Il bollettino registra inoltre 43 decessi e 347 guarigioni. La provincia con il maggiore incremento di casi tra ieri e oggi e’ stata Palermo: 414 nuovi positivi.