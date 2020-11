Sicilia, coronavirus: 1.317 nuovi casi e 47 decessi

Oggi in Sicilia sono stati rilevati 1.317 nuovi casi di Covid-19 con 11.433 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 47 vittime, mentre i nuovi guariti sono 1.149. È quanto emerge dal bollettino della Regione Siciliana.

Le persone attualmente positive in regione sono 38.320, di cui 1.824, 20 in meno rispetto a ieri, sono ricoverate. Sono 250 (+7), invece, i pazienti in terapia intensiva. I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: 71 ad Agrigento, 43 a Caltanissetta, 330 a Catania, 170 a Enna, 64 a Messina, 328 a Palermo, 88 a Ragusa, 65 a Siracusa e 158 a Trapani. C