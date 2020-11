Serradifalco. Rimodulato dalla Giunta quadro economico del progetto per la riqualificazione del teatro comunale “De Curtis”.

La Giunta presieduta dal Leonardo Burgio ha ridefinito il quadro economico del progetto, già finanziato, riguardante il miglioramento e la riqualificazione del Teatro comunale “Antonio De Curtis”.

Il finanziamento concesso dalla Regione è stato di 59.308,94 euro, mentre il progetto presentato dall’amministrazione comunale era di 77 mila euro. La Giunta Burgio ha così rimodulato il quadro economico di un progetto che prevede l’acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi.

Tale rimodulazione prevede la spesa di 22.250 euro per impianti tecnologici, 12.798 euro per l’acquisto di attrezzature tecniche, 10.362,43 euro per l’acquisto di arredi, per un totale di 45.410,43 euro che, con l’Iva al 22% (9900,30 euro), le spese tecniche di collaudo (3 mila euro) e le spese ex art. 113 (908,21 euro) sommano i 59.308,94 euro del finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale.

Il teatro sarà dotato di un mixer digitale, di uno schermo motorizzato di 5 metri, di uno spot teatrale a led, di luci a led. La struttura sarà anche dotata di un impianto di videosorveglianza con 8 telecamere per metterla in sicurezza evitando che possa diventare oggetto di vandalismi o furti.

Il teatro sarà anche fornito di un gruppo elettrogeno che garantirà l’erogazione di energia elettrica anche in caso di mancanza della luce. Inoltre sarà provvisto di un video proiettore, di un monitor, di 8 radio microfoni, di un tappeto di danza per consentire di ospitare adeguatamente le scuole di danza che volessero esibirsi al suo interno. Prevista anche l’installazione di attrezzature per bar in modo da consentire la creazione di un’area ristorazione all’interno del teatro. L’illuminazione esterna sarà garantita da un sistema di pannelli solari. Previste lamiere in alluminio per le mostre, ma anche pareti espositive.