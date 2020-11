Rissa e spari nel nisseno, emessi 9 daspo “Willy dal questore di Caltanissetta

Nove provvedimenti di daspo anti risse, il cosiddetto Daspo Willy, sono stati emessi dal questore di Caltanissetta nei confronti dei partecipanti alla rissa, avvenuta lo scorso ottobre in una stazione di servizio. La misura, introdotta dal nuovo decreto sicurezza prende il nome dal ragazzo ucciso fuori da un locale romano a seguito di un pestaggio. La notte dell’8 ottobre scorso, a Gela all’interno del bar nell’area della stazione di servizio Gb Oil, in occasione di un addio al nubilato di una ragazza gelese, due gruppi, uno di Gela e uno di Licata, si sono affrontati a colpi di sedie e di paletti per la delimitazione stradale, innescando una violenta rissa. Undici le persone coinvolte, rimaste tutte ferite, nella colluttazione durante la quale il locale è stato devastato. Uno di loro, alla presenza delle pattuglie della Polizia e dei carabinieri ha esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro chi aveva pronunciato le offese che avevano innescato la violenta lite, è stato arrestato per tentato omicidio, mentre per gli altri è scattata la denuncia per rissa e lesioni.

Per cinque gelesi e quattro licatesi responsabili dei violenti disordini è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento. Il divieto avrà la durata di due anni. Il dirigente del commissariato di Gela, Salvatore Emanuele Tito Cicero, sottolinea che “la misura va nella direzione di rendere tempestivo l’intervento censorio dello Stato, prima ancora che le conseguenze penali vengano sancite dagli apparati giurisdizionali. Vi ricorreremo sempre più spesso a difesa della sicurezza dei cittadini onesti”.