Neonato con il cranio fracassato trovato a Trapani in un sacchetto di plastica.

Un neonato con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato è stato trovato a Trapani, all’interno di un sacchetto di plastica nell’atrio di un condominio in via Francesco De Stefano. E’ quanto reso noto dall’Ansa. La polizia ha identificato la madre. Si tratta di una ragazza minorenne che potrebbe abitare nello stesso edificio dove è avvenuto il ritrovamento.

Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello, non escludono che il piccolo possa essere stato lanciato da una finestra. Ieri a Ragusa era stato trovato per caso da un passante un altro neonato ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti. Le sue condizioni sono buone. (Ansa)