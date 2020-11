Maria Luisa Pellizzari prima donna vice capo della polizia

Per la prima volta nella sua storia, la Polizia ha un vice capo donna: e’ il prefetto Maria Luisa Pellizzari, nominata dal Consiglio dei ministri, vice capo vicario della Polizia. Pellizzari, la cui nomina e’ stata voluta dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dal capo della Polizia Franco Gabrielli, e’ stata anche la prima donna a dirigere il Servizio centrale operativo, l’eccellenza investigativa del Corpo, e attualmente era alla guida degli istituti di istruzione.

“Ormai il vetro di cristallo si e’ infranto – ha sottolineato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – tutte le posizioni apicali possono essere ricoperte indifferentemente perche’ nella Polizia quello che vale non e’ il genere ma la qualita’ e il l merito delle persone”. “L’ingresso delle donne in Polizia e’ stato un percorso accidentato, necessariamente anche culturale – ha aggiunto il Capo della Polizia Franco Gabrielli – Ma oggi le nostre colleghe non sono solo nelle qualifiche basiche ma rivestono ruoli fondamentali”.

“E’ la prima volta assoluta della nomina di una donna in un ruolo cosi’ importante e’ anche una buona notizia e un segnale significativo per tutto il Paese”, ha sottolineato il vice ministro dell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Matteo Mauri. Da 35 anni in Polizia, buona parte dei quali dedicati a combattere la criminalita’ organizzata, Maria Luisa Pellizzari, padovana, 61 anni e una laurea in giurisprudenza, ha cominciato ad operare nella Polizia nel 1985 vincendo il concorso per vice commissario, grazie alla legge 121 di quattro anni prima che aveva smilitarizzato la stessa e consentito alle donne di accedervi.

Il suo primo incarico operativo e’ a Roma, due anni dopo, come dirigente della sezione criminalita’ extracomunitaria della squadra mobile di Roma. Dopo 3 anni alla direzione della Criminalpol del Lazio, nel 1992, l’anno delle stragi di Falcone e Borsellino, Maria Luisa Pellizzari passa alla Dia, dirigente della sezione investigativa del Centro di Roma. Ci rimane 9 anni e poi rientra in Polizia, come direttore della seconda divisione del Servizio centrale operativo. Dello Sco sara’ prima vice direttore e poi, dopo un periodo passato a dirigere le specialita’ della Polizia – dalla Postale alla Stradale fino ai reparti speciali – nel 2012, direttore

. Anni in cui arresta, assieme agli altri investigatori, gli esecutori della strage di Capaci e Luca Bagarella e conduce diverse indagini su droga e riciclaggio, come quella de 2004 che consente di sgominare un’organizzazione russa. Nel 2012, da capo dello Sco, coordina le indagini che portano alla liberazione dell’imprenditore edile Andrea Calevo, sequestrato e tenuto incatenato per 15 giorni una una scantinato. Pellizzari lascia il settore operativo nel 2013, quando diventa vice direttore della Scuola superiore di Polizia. L’incarico successivo e’ la direzione dell’ispettorato di Ps al Senato e l’ultimo, quello rivestivo fino a ieri, la direzione centrale di tutti gli istituti di istruzione.