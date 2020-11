Covid. Iva Zanicchi ricoverata in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni.

La cantante Iva Zanicchi (nella foto) è stata ricoverata in ospedale a Vimercate a seguito dell’avvenuto peggioramento delle sue condizioni. Alla nota cantante, che si trovava già in isolamento per aver contratto i Covid 19, è stata riscontrata una polmonite bilaterale.

Ad annunciare il suo avvenuto trasferimento in Ospedale è stata la stessa cantante nel proprio profilo ufficiale di Instagram. “Sono in ospedale – vi faccio vedere i miei angeli custodi – dice mostrando gli infermieri – oggi c’è una bellissima giornata fuori… voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio”.