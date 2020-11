Italia, papà “stupefacente”: aiuta figlia 16enne a spacciare, denunciati entrambi

Accompagnava la figlia sedicenne a comperare la Droga e poi le procurava anche clienti: per questo un 55enne di Vigevano (Pavia) e’ stato denunciato insieme alla ragazza dalla polizia locale. Il campanello di allarme – spiega La Provincia Pavese – e’ stato il via vai di ragazzi nel garage del condominio. Una vicina ha avvisato i vigili che durate un controllo hanno trovato la ragazza con cinque involucri di cellophane per confezionare la Droga un bilancino di precisione.

Insieme a lei c’erano sei ragazzi maggiorenni, tre dei quali hanno subito consegnato l’hashish e la marijuana che avevano. Facendo una perquisizione in casa, gli agenti hanno sentito un forte odore di marijuana in bagno, come se fosse stata eliminata in fretta della Droga negli scarichi. E in casa c’era appunto il papa’. Dai messaggi sul telefonino e’ stato chiaro che lui accompagnava la figlia a fare rifornimento e le mandava anche clienti.