Italia, coronavirus: 28.352 nuovi casi, 827 morti e 222.803 tamponi

Sono 28.352 i nuovi casi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 827 morti che portano il totale delle vittime a 53.677 dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 222.803 tamponi.

Calano i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono 3.782 persone (-64 da ieri). Aumentano i guariti, 696.647 (+35.467) e diminuiscono gli attualmente positivi, 787.893 (-7.952). Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano 5.389 nuovi contagi in Lombardia, 3.418 in Veneto e 3.149 in Piemonte.