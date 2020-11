In che modo la pandemia ha influenzato le relazioni di coppia?

Gli utenti di questo sito sanno quanto nessun altro come ci si incontra durante la pandemia, quindi sono stati pronti a condividere i suggerimenti che seguono.



Che Impatto ha distanza sociale sulle relazioni?

Il confinamento forzato al quale siamo tutti costretti è un momento difficile e senza precedenti nella storia umana. Da un giorno all’altro abbiamo scoperto che un abbraccio o una stretta di mano, possono nascondere insidie per la nostra salute e quella dei nostri cari. Questa consapevolezza, è inevitabile che su chi più e su chi meno, abbia intaccato una parte della capacità di relazionarsi serenamente con gli altri.

Cosa è cambiato nel settore degli appuntamenti durante il coronavirus?

Gli appuntamenti romantici sono una tra le sfere della vita umana, che ha maggiormente avvertito l’onda d’urto della nuova situazione. Non è per niente facile infatti conciliare la necessità di soddisfare i propri bisogni in sfera romantica, con l’obbligo di distanza sociale.

Soprattutto quando si tratta di single abituati a rapporti fugaci e con persone sempre diverse, le cose si sono fatte difficili.



Suggerimenti su come aiutarsi a vicenda e mantenere comunque una relazione:

Usare l’online per scremare

Se è vero che la necessità di continuare ad avere una vita sessuale attiva non può venir compressa a lungo, è anche vero che non si può continuare a vivere come se il Covid-19 non esistesse. Usare un sito di incontri per tutta la prima fase del rapporto può essere un ottimo compromesso che scherma i rapporti personali. In questo modo si evitano infatti tutti quegli incontri dove ci si sarebbe frequentati solo per poi scoprire una mancanza di compatibilità ed essersi quindi esposti per nulla.

Ridurre il numero di partner casuali

Se si convive con parenti nella fascia di persone a rischio, è bene capire che ogni incontro con un partner non abituale comporta una quota di pericolo, e per proteggere i nostri cari dobbiamo evitare di venire contagiati.

Adottare e pretendere igiene

Non bisogna avere paura di chiedere al proprio partner di adottare tutte le misure di sicurezza quando ci si trova in pubblico. In un appuntamento romantico è impossibile evitare l’esposizione reciproca, e proprio per questa ragione basta che uno dei due si esponga al contatto non protetto con sconosciuti, per esempio entrando in un ristorante senza nessuna misura di sicurezza, perché tutte le misure adottate dall’altro risultino vane. In questi casi l’intransigenza deve essere la norma.

Mantenere la giusta prospettiva

È vero che siamo in tempi di emergenza, è vero che dobbiamo assolutamente utilizzare tutte le misure di protezione, pretendendo che anche il nostro partner faccia lo stesso. Ma almeno che non si conviva con persone facenti parte delle classi più a rischio, non bisogna diventare paranoici.

Tutto lascia pensare che purtroppo con questo virus dovremo fare i conti a lungo, e dobbiamo quindi anche imparare a conviverci. In nessun caso questo si deve tradurre in imprudenza, ma non può nemmeno diventare l’unico centro di gravità delle nostre esistenze.



L’ultimo punto avrebbe forse dovuto essere il primo, ma abbiamo deciso di lasciarlo in ultima posizione perché il confine tra serenità nei confronti del virus, ed irragionevole sfrontatezza è sottile. Non volevamo che l’articolo fosse frainteso.



Nei confronti del coronavirus, così come nei confronti di qualunque avversità che la vita ci pone davanti, l’equilibrio è sempre l’arma migliore.

Continuare a vivere, amare ed ogni tanto concedersi anche del buon sesso spensierato deve essere un Must per il nostro futuro. Adesso bisogna solo abituarsi a fare tutto questo in sicurezza.