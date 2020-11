Emergenza Covid 19. Nell’agrigentino l’Asp ha deciso di reclutare 40 nuovi medici.

Aumentano i casi di ricovero in ospedale per la positività di numerosi pazienti affetti da Covid 19, e coì ecco che l’Asp ha deciso di reclutare 40 nuovi medici con contratto “Cococo” di 6 mesi da inserire nelle unità operative di Medicina degli ospedali dell’Agrigentino.

In questo senso, l’Asp ha reso noto che “E’ necessario reclutare 40 unità mediche di Medicina generale da destinare: 12 all’ospedale di Agrigento, 9 a quello di Canicattì, 7 al ‘San Giacomo d’Altopasso’ di Licata, 8 al nosocomio di Sciacca e 4 al ‘Fratelli Parlapiano’ di Ribera. Medici per gestire i pazienti e per il monitoraggio e il controllo dell’evolversi dei sintomi, nonché per l’accettazione e l’assistenza di altri pazienti per i quali si rendesse necessario provvedere al ricovero in relazione al Covid-19”.

“L’Asp – conclude – per reclutare i necessari 40 medici attingerà dagli elenchi trasmessi dall’azienda Policlinico di Messina, prendendo in considerazione i curricula dei candidati in possesso esclusivamente della laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione e iscrizione all’albo.“