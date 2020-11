Sono 1.138 i nuovi casi Covid in Sicilia, in linea con una tendenza al rallentamento (erano stati 1.024 ieri). Gli attuali contagiati sono 40.624: 1.547 ricoverati con sintomi, 226 in terapia intensiva (-15), 38.851 in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 1.555, 49 in piu’ di ieri. Sono 63.686 i casi totali, 21.507 i dimessi guariti (+999), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.602.