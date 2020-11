Covid, salgono i contagi nel nisseno: 71 nelle ultime 24 ore, 14 sono di Caltanissetta, un decesso

Oggi in Sicilia sono stati rilevati 1.423 nuovi casi di Covid-19 con 9.525 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 34 vittime. I nuovi guariti, invece, sono 402. Le persone attualmente positive in regione sono 1.618. I pazienti ricoverati sono 1.316, 12 in più rispetto a ieri. Sono 159, invece, quelli ricoverati in terapia intensiva (+2). I nuovi casi sono così divisi per provincia: 62 ad Agrigento, 292 a Catania, 40 a Enna, 57 a Messina, 321 a Palermo, 292 a Ragusa, 91 a Siracusa e 121 a Trapani.

In provincia di Ctanissetta , nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid19 sono 71 in isolamento domiciliare: 28 di Gela, 14 di Caltanissetta , 9 di San Cataldo, 7 di Niscemi, 6 di Mazzarino, 3 di Mussomeli, 2 di Villalba. 1 di Resuttano e 1 di Sommatino. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia 3 pazienti provenienti da Caltanissetta ed 1 di Serradifalco; dimessi dalla stessa UOC 1 paziente di San Cataldo guarito clinicamente, mentre un altro paziente è stato trasferito in Terapia Intensiva. Dimesso dalla UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele 1 paziente di Gela. Deceduto un paziente in Malattie Infettive a Caltanissetta. Inserito erroneamente nel Report un sesto paziente in isolamento domiciliare a Campofranco, dato oggi rettificato.