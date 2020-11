Covid, Italia: 23.232 casi e 853 decessi

Oggi si registrano 23.232 casi, in leggero aumento rispetto a ieri ma con 40mila tamponi in piu’. Purtroppo accompagnati da 853 decessi, il dato piu’ alto della seconda ondata. Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero sull’analisi della situazione epidemiologica.

“Oggi 188.659 tamponi – ha spiegato – ed e’ diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. Pero’ brutto dato dei decessi, 853, in aumento di 200 rispetto a ieri. Un numero purtroppo alto. Come sappiamo anche quando tendono a diminuire i nuovi casi grazie all’impatto delle misure prese gli indicatori che calano per ultimi sono proprio quelli relativi al sovraccarico delle terapie intensive e al numero dei decessi.

C’e’ cauto ottimismo perche’ diminuiscono i positivi, controbilanciato da questi numeri sui decessi, sappiamo che gli effetti di questa lunga scia si vedranno per diverso tempo”.

Brusco balzo in avanti dei decessi, con 853 morti nelle ultime 24 ore a fronte dei 630 di ieri. Il totale delle vittime sale cosi’ a 51.306. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 188.659 (ieri erano stati 148.945), per un totale da inizio epidemia di 20.726.180.