Coronavirus, Ryanair: perdita netta di 197 milioni nel primo semestre 2020

Ryanair ha subito una perdita al netto delle tasse di 197 milioni di euro nel primo semestre dell’anno finanziario, terminato a settembre, contro un utile netto di 1,15 miliardi di euro dell’anno precedente. “Il Covid-19 ha messo a terra l’intera flotta del gruppo da meta’ marzo a fine giugno quando i governi dell’Ue hanno imposto divieti di volo o di viaggio e blocchi diffusi della popolazione”, ha detto il vettore con sede a Dublino in una nota. I ricavi sono diminuiti del 78% a 1,2 miliardi di euro, mentre il traffico e’ diminuito dell’80% a 17,1 milioni di passeggeri.

La compagnia aerea ha aggiunto che la “stragrande maggioranza” dei ricavi e’ stata ottenuta nel secondo trimestre. All’inizio del mese, Ryanair ha annunciato che avrebbe tagliato altri voli quest’inverno e chiuso temporaneamente le basi a Cork e Shannon in Irlanda e Tolosa in Francia, a causa delle restrizioni ai viaggi dovuti al coronavirus. Ryanair ha dichiarato che non fornira’ indicazioni sugli utili annui a causa del percorso incerto del Covid, ma ha avvertito che sara’ un “anno estremamente impegnativo” per il gruppo, precisando di aspettarsi “perdite maggiori” nel secondo semestre rispetto a quelle subite nella prima meta’ dell’anno.