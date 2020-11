Coronavirus, nelle ultime 24 ore 40 nuovi positivi in provincia di Caltanissetta, 6 nel capoluogo, un decesso

Sono 1.322 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.497 tamponi effettuati; 25 i decessi, che portano il totale a 594. Con i nuovi casi salgono cosi’ a 18.526 gli attuali positivi con un incremento di 908. Di questi 1.304 sono i ricoverati: 1147 in regime ordinario con un aumento di 45 e 157 in terapia intensiva con un aumento di nove ricoveri. In isolamento domiciliare sono 17.222. I guariti sono 389. I nuovi positivi sono cosi’ distribuiti per province: Palermo 521, Catania 292, Messina 99, Ragusa 117, Trapani 86, Siracusa 152, Agrigento 2, Enna 20.

In provincia di Caltanissetta, come da comunicazione della direzione generale dell’Asp, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 40 tutti in isolamento domiciliare: 12 di Gela, 7 di Mussomeli, 6 di Caltanissetta, 5 di Niscemi, 4 di Sommatino, 2 di Mazzarino, 1 di Montedoro, 1 di Campofranco, 1 di Vallelunga e 1 di Riesi. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele 3 pazienti di Gela, 2 dei quali già in isolamento domiciliare. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia 5 pazienti: 1 di San Cataldo, 1 di Villalba e 2 di Caltanissetta tutti già positivi al proprio domicilio; 1 proveniente da fuori provincia. Ricoverato presso la UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente proveniente da fuori provincia; deceduto nella stessa UOC un paziente di Gela.