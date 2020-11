Caltanissetta. Comitato di quartiere Due Fontane: “L’Ente gestore preveda ristoro risarcitorio per spese di pulizia delle nostre riserve idriche”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente del Comitato di quartiere Due Fontane, Totò Giglio, sulle spese che gli abitanti del quartiere dovranno sostenere per la sanificazione e pulizia delle rispettive vasche di riserva idrica.

“Chi più o chi meno nelle nostre abitazioni abbiamo una riserva idrica a casa di dimensioni oltre i 10.000 litri essendo ville e case oltre perimetro urbano. Acqua, che “dopo” la cessata ordinanza sindacale, dovrà essere buttata e dispersa perché non più utilizzabile a uso alimentare. Andranno così buttati dei soldini che variano dai 25 e 45 € a seconda della capacità della riserva idrica.

A queste spese – prosegue la nota – vanno aggiunti i costi di pulizia e sanificazione della vasca e nel caso dove insistano dei depuratori anche la sostituzione dei filtri ( costo medio operazione 300€). L’ente gestore dovrebbe in automatico prevedere e provvedere a un ristoro risarcitorio se non ottempererà a tale ricompensa si provvederà a far valere i propri danni subiti a chi di competenza”.