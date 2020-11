Berlusconi: “Conte ci ascolti, inaccettabile comportamento governo”

“In queste settimane ho evitato di criticare il Governo perché di fronte all’emergenza questo è il momento del lavoro costruttivo e non delle recriminazioni ma certamente è necessario un cambio di passo. È inaccettabile che in una situazione drammatica come questa il governo non accetti il contributo costruttivo delle opposizioni. Verrà anche il tempo nel quale dovremo chiedere conto delle responsabilità, che non sono poche, malgrado le circostanze siano obbiettivamente eccezionali. Una responsabilità imperdonabile è quella di aver continuato a rifiutare i soldi del MES facendoci trovare di nuovo impreparati con le strutture sanitarie sull’orlo del collasso”.

Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un’intervista a Libero. “Se il governo ci avesse ascoltati non saremmo in questa situazione – aggiunge il Cavaliere – Vorrei però fare una distinzione che considero fondamentale: può essere inevitabile chiudere ma non è giusto, anzi è davvero ingiusto, che a pagare il prezzo di questa crisi siano alcune categorie”. Sul lockdown la parola andrebbe data agli scienziati perché “solo loro possono valutare come combattere al meglio questo virus subdolo e tremendo. Ovviamente spero che una chiusura totale si possa evitare perché sarebbe una catastrofe. Ma la mia è, appunto, una speranza