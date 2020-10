Sommatino. Tutti negativi i tamponi effettuati dall’Asp su persone in isolamento domiciliare.

SOMMATINO. Fermi restando i numeri relativi ai contagiati, in queste ultime ore s’è registrata anche una buona notizia sul fronte del contagio da Covid.

Il sindaco Elisa Carbone ha reso noto alla cittadinanza che “I tamponi effettuati nella giornata di oggi 29 ottobre dal personale dell’ASP ai soggetti in isolamento nel nostro Comune, perché contatti di soggetti positivi, hanno avuto tutti esito negativo”.

Una notizia che, per certi versi, fa tirare un sospiro di sollievo a diverse persone e famiglie che si sono sottoposti al tampone per accertare eventuali contagi che tuttavia non ci sono stati.

Il sindaco ha anche fatto sapere che il personale dell’ASP tornerà nei prossimi giorni per proseguire con i tamponi e che appare necessario continuare a rispettare le regole con responsabilità.