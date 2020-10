Affluenza all’11,98% in Sicilia per le elezioni amministrative in sessanta Comuni dell’Isola. La rilevazione e’ stata effettuata alle 12. L’affluenza piu’ alta e’ stata rilevata in provincia di Siracusa (15,2%), quella piu’ bassa nel Nisseno (9,7%). I seggi rimarranno aperti fino alle 22, domani si votera’ dalle 7 alle 14.