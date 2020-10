Seconda Categoria. Atletico Villalba e Acquaviva subito grandi protagoniste.

Atletico Villalba e Acquaviva subito protagoniste nel campionato di Seconda categoria. La neo promossa Atletico Villalba di mister Immordino ha piegato 1-0 il Riesi con un gol di Tramontana che ha permesso alla società villalbese di inaugurare la nuova stagione con una vittoria.

L’Acquaviva di mister Mistretta ha invece superato 0-3 fuori casa l’Alimena. Sulle Madonie primo tempo d’autore per l’Acquaviva in gol con Bonomo e doppietta di Mingoia. Una vittoria beneaugurante per la squadra acquavivese che punta a far bene in questa stagione.

Sconfitta esterna invece per il Marianopoli che ha perso 4-0 con il Castronovo. Una sconfitta senza appello per la squadra di mister Genova che ha dovuto soccombere alla distanza ad un Castronovo apparso molto agguerrito.

Buono il pari dell’Accademia Mazzarinese con l’Alessandria della Rocca 1-1, in una giornata nella quale il match tra Vallelunga e Atletico Caterinese non s’è potuto disputare a causa di un infortunio occorso all’arbitro. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.