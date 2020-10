Sanità, Caltanissetta: per abbattere liste d’attesa si riorganizza il Cup provinciale

CALTANISSETTA – Negli uffici della Direzione generale dell’Asp si è tenuta una riunione con l’Ufficio di presidenza del Comitato Consultivo Aziendale, di cui è presidente Salvatore Pelonero, per discutere la riorganizzazione del Centro unico prenotazione provinciale. Il responsabile del Cup Alfonso Cirrone Cipolla ha comunicato che alla fine del lockdown, il “Call Center Cup” ha avuto un ingente numero di chiamate e si è dotato di 5 operatori esterni. Sono state segnalate, da parte del Comitato Consultivo, delle criticità nel mese di settembre, in cui succedeva che molti utenti non erano in condizione di procedere alla prenotazione, per cui si è convenuto di apportare modifiche.

Il coordinatore Alfonso Cirrone Cipolla si è impegnato nella riorganizzazione delle agende specialistiche, riorganizzandole in slot di 8 minuti con l’inserimento dei tempi di sanificazione tra un paziente e l’altro, in modo da garantire così il distanziamento sociale e ciò comporterà la diminuzione di erogazione delle prestazioni e un presumibile allungamento delle liste d’attesa. Con Federfarma, le farmacie sono diventate dei Cup di prossimità. Adesso è possibile prenotare tramite Call Center, sportelli ospedalieri e di distretto e farmacie aderenti.

Il Cca ha proposto l’abolizione del ticket per le prenotazioni in farmacia. Si è reso opportuno istituire il Pre-Triage automatico a mezzo linkweb, telefono inbound, outbound. Nei Presidi ospedalieri di Caltanissetta e Gela per migliorare il sistema dell’accoglienza e renderlo più veloce ed efficiente si sta avviando l’attività di accettazione automatizzata attraverso l’uso dei totem, al di fuori dei punti di front-office ed effettuata direttamente dagli utenti. (Fonte La Sicilia)