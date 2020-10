San Cataldo. Il 2 novembre non ci sarà il tradizionale pellegrinaggio cittadino e la messa al cimitero.

SAN CATALDO. Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in occasione del 2 novembre, giorno dedicato particolarmente alla preghiera per i fedeli defunti, non ci sarà il tradizionale pellegrinaggio cittadino a la Concelebrazione Eucaristica al Cimitero.

La Santa Messa in suffragio dei fedeli defunti sarà celebrata in tutte le parrocchie della Comunità Ecclesiale sancataldese. In Chiesa Madre il 2 novembre saranno celebrate quattro Sante Messe nei seguenti orari: ore 8.00 (ore 9.30 a S. Antonio), ore 17.00 e un’ultima celebrazione serale alle ore 19.00.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare un messaggio privato nella pagina Facebook della Chiesa Madre, oppure all’indirizzo e-mail info@madrice.it oppure chiamando il numero 0934587018.